公僕加薪惹議 工會促按指標調整

【本報訊】本港經濟連續3年出現財政赤字，預計本年度綜合赤字為1,398億元，但公務員薪酬趨勢調查初步結果卻顯示各級公務員加薪淨指標介乎2.87％至4.65％，跑贏「通脹」，學者批評若盲目加薪會令本港財困「雪上加霜」。公務員總工會主席馮傳宗昨在電台節目中表示，指標反映私人市場平均薪酬變動，數字客觀值得參考，而同場的華員會會長利葵燕認為應追補疫情期間累積通脹不足之數，因對僱員來說，若工資追不上通脹是「入肉」的。

馮傳宗指年度薪酬調整是一項管理工具，應維持具競爭力的加幅，近年公務員離職增加，去年沒有跟足加幅屬保守處理，今年薪酬調整可考慮維持入職誘因、公務員離職及經濟向上等情況，較積極處理，他不否認公務員加薪的幅度會對私人市場造成壓力。

政府曾不斷重申，薪酬趨勢指標只是決定公務員調薪6項因素之一。利葵燕亦指公務員薪酬調整考慮並非只看指標，但強調亦要考慮通脹及公務員士氣等因素，而公務員過去幾年協助抗疫，目前人手短缺，去年加幅已經是追不到累積通脹，希望今年可以追加。

指追不上通脹是入肉 對於當局指每年薪酬調整是獨立處理，不存在追加因素。利葵燕認為需公道，不應只在疫情時說要分擔，現時就不講分享，否則對士氣有影響。她指在特殊情況下不能完全機械式去處理，在疫情困難時就說公務員要分擔，現在疫後好轉就不提分享，是難以令人信服。

她指追補疫情期間累積通脹不足之數是克制做法，因為對僱員來說，如果工資追不上通脹是「入肉」的，故不存在政府所講的「沒完沒了」。她又強調華員會一向理性務實，爭取合理權益，要求克制追補並非沒有理據。