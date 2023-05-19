書面申斥無削津貼 冰協須月底補充資料

港協完成《指引》修訂 懲處已決定 冰球港隊今年2月在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽作賽，大會賽後播放國歌時，播錯反修例歌曲，事件連月來爭論不休。昨日港協暨奧委會就冰協提交的解釋及方案召開董事局特別會議，決定書面「申斥」告誡冰協，並要求冰協就企業管治的遴選機制、誠信管理及會員制度三方面問題，在本月31日前遞交補充資料。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，非常支持昨日港協開會後的決定，認為完全是合情合理。

港協義務秘書長楊祖賜昨表示，董事局審視冰協提交的報告後，指出港隊在波斯尼亞比賽時，領隊並無根據港協的指引處理，決定向冰協發出嚴厲告誡的「書面申斥」，而非一般警告。港協認為，《指引》可進一步改善，經與政府商討後，已就相關內容作出修訂，務求讓體育總會對各種特別情況有規可循，包括要求體育總會必須在每次出發參與國際體育賽事前，向港協暨奧委會領取工具包，並帶備出賽，與主辦機構書面簽收，以及如主辦機構拒絕讓領隊即場聆聽國歌及核對國歌名稱和區旗，領隊必須拒絕隊員參與體育賽事或頒獎禮，直至得到主辦機構同意及完成上述核對程序。

將邀各總會 派員出席簡報 港協相信完善《指引》可彌補相關的不足，今次事件後，體育總會均應提升對播放國歌的重視程度，並有能力執行《指引》的相關規定。港協今天將發出通告，邀請各體育總會派員出席經修訂後《指引》簡報會，以說明相關內容，預計簡報會將於本月底進行。

楊潤雄表示，非常支持昨日港協開會後的決定，也知道港協要求冰協就其企業管理繼續做跟進工作，而且亦牽涉公帑，所以在管治和使用公帑的情況下，必須要有良好的管治。他認為港協要求冰協在這方面做改善工作，完全是合情合理。

港府也指，有見港協暨奧委會指出冰協企業管治上的種種問題，康樂及文化事務署亦正進一步檢視冰協在使用政府撥款上，是否有改善空間，以查找不足，確保公共資源獲適當使用，能更有效地推動冰球運動發展，更好地支持冰球運動員訓練及參加國際比賽。

冰協再致歉 承諾吸取教訓 冰協回應指，就有關事件再向香港市民、內地與海外同胞、港協及港府致歉。領隊關婉儀亦已檢討港協交託的重大責任上表現和危機意識的不足，日後的賽事除了根據港協指引之外，亦會採取其他保障方法，確保相關的情況不再出現。

冰協亦就向港協交代速度不夠快速和全面性的不足，再度向港協及楊祖賜道歉，承諾會從中吸取教訓和改進，強調一直會堅持以莊重形式維護國家尊嚴及處理國歌。管治改善方面，冰協指會快速進行，不辜負市民、港府和港協對冰協的期望。