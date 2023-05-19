撇除政府補貼 考評局4170萬虧蝕

【本報訊】據考試及評核局最新年報顯示，撇除政府發放為期4年的非經常性撥款，考評局在2021/22年度錄得4,170萬元虧損，局方正探討開源節流方法，包括拓展國際及專業考試服務、尋求教育局補貼特教考試安排等。

考評局近日發布了最新的年度報告，截至去年8月底，考評局2021/22年度總收入達5.76億元，較去年增加1.22億元，全年錄得盈餘1.36億元；不過若撇除政府為期4年的非經常性撥款後，卻錄得虧損約4,170萬元。

另外，國際和專業及其他本地考試持續受疫情影響，報考人數亦較上年度減少近30%，令收入較去年減少916萬元，僅為9,060萬元，降幅達9%。至於文憑試及全港性系統評估收入，則分別較去年增加108及928萬元。

員工成本跌 整體支出反增 儘管整體員工成本和考務人員開支略有下降，但考評局整體支出仍較上年增約2,770萬元。政府提供的4年撥款屆滿，年內合共發放1.78億元的非經常性撥款，用於翻新前紅磡官立小學校舍、發展電腦化考試，以及公開考試支援系統等，另有一次性撥款2,000萬元作抗疫經費，以加強文憑試抗疫措施。