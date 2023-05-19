城大新任校長梅彥昌就職

【本報訊】香港城市大學昨日舉行第五任校長就職典禮，新任校長梅彥昌接任完成任期的郭位。梅彥昌發表就職演詞時稱，城大必須進一步從以「教」為中心轉向以「學」為中心，並從傳統的講座輔導式學習，轉向啟發式、互動式和創新式學習。

梅彥昌表示，今年1月上任前，曾到訪校內不同單位及與學生對談，認為師生均對成為城大一員感自豪。至於談到願景時，他說要培養城大學生的責任感，鼓勵學生成為世界公民；又指「相互對抗」，以更嘈吵的聲音達成目的，是官僚體制下的錯誤模式，大學必須有健全的政策，更融洽的協作精神，以及高效的管理系統。

主張具啟發性教學模式 面對科技急速發展，他說指教育界面對教學挑戰，要培養未來人才，主張學習導向和具啟發性的教學模式，亦重視互動和創新學習，訓練學生團隊合作技能。

梅彥昌於2018年至22年底，擔任新加坡國立大學常務副校長，負責推動大學研發的技術，並轉化成商業應用；又通過「畢業生研究創新計劃」，令大學應用深度技術的初創公司，在3年內大增4倍。