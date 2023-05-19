校方擬本地生外地生配對室友 97%受訪港大生反對

【本報訊】港大下學年起擬為舍堂新宿生配對室友，稱盡可能安排本地生與非本地生配對，適用入住二人或3人房的學生，主要是本科生宿位。香港大學校務委員會本科生代表戚由康指，調查發現有逾90%同學表示反對政策；他形容反應激烈，而反對聲音亦較預期大。

戚由康昨日在電台節目表示指出，正與教委會的本科生代表進行問卷調查，至今收到約800個回應，其中20%受訪者屬於非本地生，有97%受訪者表明反對政策。他估計，原因是本地生與非本地生的生活習慣不同，加上更對校方的強制性做法感到反感。

港大稱非強制 交舍監處理 戚續指，校方聲稱有關措施在4月份的宿舍委員會中經表決通過，但當日有參與會議的學生代表則指，「無印象曾經進行過表決」。經查詢後獲校方通知，有關政策並非強制性政策，只是總體方向，分配宿生的權利交舍監處理。