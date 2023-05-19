強制舉報立法在即 防虐兒指引欠清晰

培幼會倡兩方向改善 具體說明合理步驟 本港虐兒案不斷，政府擬就強制虐兒舉報機制即將立法，以及早介入懷疑虐待兒童個案。國際培幼會（香港）去年下旬提交意見書，建議政府可從兩大方向考慮，包括將強制舉報人士擴展至更多兒童相關工作者，以及為兒童相關機構提供清晰指引，以配合新法例。

相關工作者類別需擴展 培幼會建議，政府可將強制舉報人士擴展至更多兒童相關工作者，包括體育機構、教會、補習班，以及兒童相關社福機構的前線員工及機構主管，規定有關人士須向當局舉報機構內發生的懷疑虐兒事件。

另外，政府需為兒童相關機構提供清晰指引，協助其建立內部懷疑虐兒事件通報機制，以配合新法例，例如社會福利署就《服務質素標準16》向機構提供清晰的指引，說明機構應該要採取甚麼合理步驟來避免兒童服務使用者免受侵犯，進一步減低兒童受虐風險。

培幼會補充，相關機構亦可根據會方「守護兒童政策」標準2之「訂立明確的行為守則」所列明的「對待兒童的恰當及不恰當行為」，以及標準10之「評估機構日常運作及各類活動對兒童的傷害風險，並作出風險管理措施」，例如禁止日常成人與兒童不必要的單獨相處、進行不定時巡查，加強預防侵犯事件發生。

18歲以下擬界定為兒童 據立法會福利事務委員會文件，當局建議將適用強制舉報機制的兒童界定為18歲以下人士，將經常接觸兒童而其專業或工作現受某種形式監管的從業員，包括社工、教師、護士、牙醫、各類醫療專業人員等列為強制舉報者。

在機制下，如強制舉報者發現18歲以下人士受到嚴重傷害、或有受嚴重傷害的迫切危機，包括身體虐待、性侵犯、心理虐待，以及疏忽照顧，須強制舉報，違規者最高可判監禁3個月及罰款5萬元。