涉款2.4億 串謀洗黑錢拘17人 包括6骨幹

【本報訊】執法部門早前根據線報，發現有犯罪集團設立海外賭博網站，並透過本地虛擬銀行收受賭注，藉此快速轉走犯罪得益。人員經深入調查後，於本周二（16日）及本周三採取行動，以涉嫌「串謀洗黑錢」拘捕17人（21至50歲），初步相信集團在去年6月至今年4月期間，利用最少18個銀行戶口清洗約2.4億元黑錢。

招攬傀儡戶口 供網上賭博 調查顯示，集團會以700至數千元報酬，招攬市民在虛擬銀行開設傀儡戶口，並且取得其提款卡及密碼，繼而透過社交網站及互聯網吸引賭客，提供網上麻雀、啤牌及百家樂等賭博服務。當賭客聯絡賭博網站中介人後，中介人會替賭客開設賭博帳戶，並提供相關傀儡戶口讓他們存錢換分，以作賭博用途，每次投注金額約數萬元。

一連兩日行動中，人員在全港多區拘捕17名男女，檢獲76萬元現金、16部電腦、80部手機、270張電話卡、一些銀行文件及傀儡戶口的銀行卡。被捕人士中，當中5男一女為骨幹成員，涉嫌負責操控戶口及招攬賭客，他們分別報稱為建築工人、運輸工人及無業，彼此屬小學同學、朋友及夫婦關係；其餘11人為傀儡戶口持有人，報稱任職司機、會計文員及主婦等，被捕人士已被扣查。