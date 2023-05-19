醫健：醫患同行：靈性關顧 更好應對疾病壓力

作為專業的醫護人員，我們經常強調「全人關顧」，期望能夠全方位照顧病人的身心社靈的需要。今次面對新冠肺炎大爆發的時候，我深刻認識到靈性關顧於全人護理而言的重要性：人的靈性就像一道電波，將人的身心社需求都激活了，成為支撐疾病進程的主心骨。

病人可主動參與療程 尤其是在疫症肆虐這段時期，在居家隔離的大前提下，人與人之間要保持安全距離，不少獨居老人都在孤軍作戰，他們感到被社會遺棄，更不覺得自己的生存有任何意義！但是，適時的靈性關顧或許可以改變情況，讓他們肯定自己的存在價值，體會到一生其實沒有白過。

許多研究證明，靈性關顧可以給病人帶來安寧和平靜，減輕他們的焦慮和痛苦，使他們能夠更好地應對疾病和壓力。在對抗疾病時，病人往往處於最被動的角色，他們被動地接受療程，甚至因為不理解而產生對抗心理，但是靈性成長可以改變個人的思想與行為模式。透過重新探索生命意義和建立盼望，患者被賦予新的能力，他們可以化被動為主動，接納並主動參與自己的療程計劃。

在居家護理中，照顧者有更大的空間去提升並實踐全人護理病人、並從中加強患者的靈性健康。我們可以幫助病人找到一些靈性支持和指導，例如參加宗教聚會、冥想、人生回顧等活動。這些活動有助於維持身心社靈的平衡，更能實踐我們「全人照護」的理想願景！

病人醫護權益協進會