醫健：職場健康：靜觀練習－減壓妙法

香港打工仔壓力大，點樣可以幫助減壓？不如試吓靜觀啦？靜觀練習（Mindfulness）是一項低成本又容易進行的訓練，而且有很多好處。靜觀練習不僅能幫助我們保持平靜，不易被負面的想法和情緒所牽引，亦對控制壓力、焦慮和失眠等問題有一定的幫助。此外，亦有研究指出靜觀有助降低血壓及心血管病風險，對心臟健康帶來益處。

「靜觀」是指暫時放下思考分析和正在處理的事務，感受當刻的身心狀況。靜觀練習包括有身體掃描、靜觀伸展、靜觀步行等。忙碌的我們，不如先放下手頭上的工作，一起體驗靜觀的「暫停練習」吧！此練習可以用S-T-O-P表示，開始前，找個不被打擾的地方，保持舒適的姿勢，練習時可以閉上雙眼。

第一步（Stop）：暫停正在做的事或腦海中的思考。

第二步（Take a few deep breaths）：深呼吸數次，留意吸入和呼出空氣時身體的感覺。

第三步（Observe）：觀察及專注當刻身體的感覺、情緒、念頭，留意呼吸時身體各部分的感覺，以及浮現的情緒。然後，留意腦海浮現的念頭和衝動，無需思考或分析它們，只要留心它們的變化。

第四步（Proceed）：繼續做當刻要做的事，活在當下，把當刻的事情盡力做好。

我們可以花數分鐘進行練習，並因應需要調節時間長短。常做靜觀練習不但能提升身心健康，還可以讓我們放下腳步並享受放鬆的時刻。

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職業安全健康局

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