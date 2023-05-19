東九龍健康中心冒煙 200病人職員疏散

【本報訊】昨日上午約9時，觀塘茶果嶺道79號容鳳書紀念中心東九龍健康中心發生火警，濃煙不斷從地下男廁冒出，驚動在大堂的職員及候診的市民。

男廁抽氣扇短路 消防接報趕至，迅速開喉撲滅火勢，經初步調查後，相信火警因男廁有抽氣扇短路引起，起火原因沒有可疑。涉事男廁事後留下被熏黑痕迹，附近地面布滿積水，工人忙於清理善後。

負責管理容鳳書紀念中心多項服務的基督教聯合醫院表示，今次火警影響中心運作，大約200名病人及職員需疏散到安全地方暫避。消防員經檢查確定安全後，已陸續安排病人返回中心繼續接受服務，期間服務大約延誤45分鐘，院方未有接獲病人或職員感到不適報告。

另外，昨日上午10時許，將軍澳新都城中心一期二樓一間診所內，一把損壞待修、體積約15厘米乘15厘米的掛牆風扇突然掉落，剛巧擊中一名姓柯（59歲）女員工的頭部及肩膊。柯女頓感頭暈不適，需由同事協助召喚救護車。

救護員接報到場，發現傷者清醒，替其作初步治理後，再由救護車把她送往將軍澳醫院治理。執法人員到場了解，經初步調查後，把案件暫列「工業意外」，正了解事件原因及經過。期間，診所服務沒有受到影響。