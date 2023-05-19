加稅控煙成效未見 「助攻」私煙賺大錢

近8成受訪煙民：戒煙服務無用 本港控煙政策被質疑成效差強人意，有關注團體調查發現，逾一半煙民過去一年無留意港府資助或提供的戒煙服務，當中近80%人更認為相關服務無用。團體指，當局今年中起將就推展控煙工作進行公眾諮詢，以制訂長遠控煙藍圖，認為政策重點是「優化戒煙服務」及「打擊私煙」，否則其他措施難見成效。

長遠煙草政策關注組早前委託調查機構訪問2,015名市民，當中1,015人為吸煙人士，發現只有42%受訪煙民指過去一年曾留意到港府資助或提供的戒煙服務資訊，當中77%人更認為戒煙服務無效。67%受訪煙民認為，本港成年人容易接觸到非法私煙；80%人更認同大幅增加煙稅或令吸煙人士尋找較低廉的選擇，包括私煙，直接助長非法私煙。

終身禁買煙 逾半指剝奪人權 另外，60%受訪者認為港府若禁止某年份後出生的人終身禁買煙令，措施是剝奪人權。52%受訪者認同合法購買年齡提升至21歲有助控煙。另有59%受訪者認為當局應容許合法售賣電子煙及加熱煙。

關注組召集人盧啟律表示，目前本港控煙政策正受「非法私煙猖獗」及「戒煙服務無效」兩座大山所阻礙。自從煙草稅上調後，海關緝獲私煙數字倍增，今年截至4月中旬，已多達2.86億支，較2022年同期7,700萬支，大幅增加3.7倍。他形容「非法私煙問題已近乎失控，一日解決不了，其他控煙措施也是徒然」。

團體：極端措施 弄巧反拙 盧啟律同時認為要有效降低吸煙率，協助煙民戒煙至為關鍵，建議港府在控煙工作公眾諮詢時應優先探討如何優化戒煙服務。他又重申團體支持政府控煙，惟擔心若向某歲數人士實施終身禁買煙令，過分極端的措施恐會弄巧反拙，例如助長非法私煙，加劇社會問題。他又指，吸煙人士是煙草政策的重要持份者，籲港府日後應讓吸煙人士參與更多有關煙草政策的討論。