東鐵過海旅客都話讚

商戶受惠 生意增3成 盼繼續旺丁旺財 「東鐵過海真的很興奮」，鐵路迷憑歌寄意猶在耳邊，轉眼已經一年。東鐵綫不但成為眾多市民過海的交通首選，隨着中港兩地全面恢復通關，重臨香港的內地旅客亦盛讚，一程過海，直達港島核心區，令南下旅遊交通更快捷方便。隨着香港復常及關口全面重開，有商戶稱，近月生意、客流按年增長近30%，並期望勢頭持續。

市面逐步回復暢旺，東鐵綫過海段通車後多了一條過海鐵路，港鐵整體網絡效益亦有所提升，而港鐵亦配合關口重開加強了上水至金鐘站的列車服務，不論北上或南下的市民及旅客都能受惠，進一步帶動沿線地區的市面氣氛，刺激消費。以灣仔北為例，新建的會展站更加方便前往參加各種展覽，帶動當區人流。

內地旅客轉乘輕鬆購物 位於該站的輕食店華御結，其母公司百農社國際有限公司發言人表示，該分店過去3個月客流及生意均錄得明顯增長，對比去年同期，增幅接近30%。除了本地上班族外，近月會議展覽活動增多，留意到商務客流量增加約20%，期望相關分店生意將持續受惠。

有零售業界亦分析，除了尖沙咀、銅鑼灣等傳統旅遊區，旺角等東鐵綫沿線地區亦受惠。東鐵綫過海段通車後，令港島觀光購物成為內地個人遊旅客的熱門行程，復甦情況亦較好。

首次來港的內地旅客龔先生分享，從澳門坐船抵達上環港澳碼頭，乘搭港島綫只需兩個站便到金鐘站，再轉乘東鐵綫便可到達毗鄰旺角東站的酒店下榻，即使攜帶行李篋仍感覺非常輕鬆。他留港兩日亦計劃乘坐東鐵綫往來港島逛街購物。

會展穿梭落馬洲40分鐘車程 深圳遊客鮑小姐與朋友一行三人滿載而歸，由會展站乘車前往落馬洲站。對於初次乘搭東鐵綫過海，她大讚交通十分方便，「過海不用打車（坐的士），對學生來說（交通費）便宜」，而且拿着行李亦毋須轉車，40多分鐘的車程，最重要是有位坐，沿途更可看看風景。旅客李小姐一家三口表示，疫情後首次訪港揀選入住港島酒店，而3天行程幾乎都乘坐港鐵，沒有塞車，對香港交通感到很滿意，例如出入女兒最喜歡的迪士尼樂園，又乘東鐵綫往返九龍、港島景點，以及返回內地等。

客量回升日均80萬人次乘搭 東鐵綫過海段於去年5月15日通車，全綫總長約46公里貫通南北，並以金鐘站為新終點站。港鐵指，截至今年4月，東鐵綫日均接載約80萬人次乘客，較2019年即疫情前同期，已重拾約80%客量。