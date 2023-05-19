倡3大發展區留單位予港青 議員：月供四千元緩解需求

【本報訊】房屋供應短缺，樓價高企，青年受住屋問題困擾。議員鄧家彪昨在交流會上指青年對香港發展歸屬感、住屋問題、基建融資等3個問題尤為重要，他建議北部都會區、人工島及將軍澳第137區的建屋計劃，撥出一定數量的住屋給香港20至35歲青年。

鄧家彪表示，根據收入中位數每個月供4,000元，應對未來3大新增住宅發展區，給予青年新希望，也讓他們「舉腳贊成」特區政府相關計劃，希望政府可考慮將土地計劃和青年人留在香港發展、住屋及成家立室的需要，緊緊結合。

官員回應稱，令市民更熱愛香港家園的建議都會考慮，又指在上次施政報告發表後，本港建屋量上升，但認為要繼續努力，要「追時間」、「追結果」，在整體供應房屋解決某些問題時，也要考慮是否會產生更多問題。