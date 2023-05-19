北都基建得把口 居民勢做開荒牛

劉國勳

【本報訊】上屆政府提出北部都會區發展策略，但至今仍未有實質建設，交通基建更是欠奉。立法會昨通過有關「完善新界交通網絡，配合北部都會區發展」的議員議案，有議員批評政府提出多項工程，但全部處於前期規劃，又斥當局提倡的「基建先行、創造容量」流於口號，指北都各項運輸基建落成進度現時間差，促交代如何避免居民成為「開荒牛」。

政府曾提出要在北都興建7條新鐵路和3組主幹道項目。議員謝偉銓批評有關工程聽起來宏大完備，但全部仍然處於前期規劃、設計勘測，以至非常初步的概念性構思階段，部分項目連目標動工年份都欠奉。他又指洪水橋新發展區，最快明年就有首批居民遷入，其後古洞北和元朗南發展區亦會陸續入伙，然而與各項運輸基建落成進度出現時間差，要求政府交代如何避免首先入住的居民不會變成「開荒牛」，同時想辦法縮短上述發展時差，並提供短中期紓緩措施。

北環綫6車站工程耗30年 對於政府提倡「基建先行、創造容量」，議員劉國勳批評流於口號，指北環綫為北部都會區重要命脈，在2004年提出，但2034年才竣工，短短的10.7公里鐵路線、6個車站，都要用30年時間完成。他以深圳鐵路為例，指對方有12條線、200個車站僅用18年時間，故希望政府可全面檢視現行鐵路和基建時間表，以及改變需求為主導的模式。

另一議員洪雯同樣批評北環綫興建緩慢，直言若以此速度興建北都餘下基建設施，不敢想像全部工程落成需要多久，建議政府將發展模式由現時市場推動改為願景先行，吸引企業和居民進入發展區域。

官員稱正研精簡行政程序 面對議員的批評，發展局副局長林智文指當局已把精簡發展程序的條例草案提交立法會審議，同時局方已與其他行政部門研究精簡行政程序。運輸及物流局副局長廖振新則指北環綫主線預計會在2025年展開，並在2034年完工，承諾政府會在鐵路落成前與交通部門溝通提供服務。

謝偉銓