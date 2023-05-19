北都造島耗逾萬億掏空儲備 當局被促考慮發債證券化融資

【本報訊】逾千億元財赤下，政府同時發展北部都會區及交椅洲人工島計劃耗逾萬億元，外界憂慮會掏空儲備。金融界議員陳振英昨於立法會一個交流會上直指社會關注單靠財政儲備和稅收難以應對這兩項大型發展，包括他在內多名議員均要求政府考慮以發債、證券化或強積金結合融資，以釋除公眾對公共財政壓力的擔憂。政府重申，重視大型發展對公共財政負擔，又透露曾考慮把北都分為不同發展項目作出融資，如分成創科、物流中心等。

議員倡推基建債券強積金 陳振英認為人工島收入模式主要為賣地，資金回籠時間可確定性比較高，但北都則靠創科產業長期稅收、長遠社會效益，如果靠傳統融資方案，未必能解決缺口，因此需要發行土地債權、基建設施證券化或強積金等非傳統融資計劃一起解決，他期望政府可承諾大部分資金均通過市場募集，而不是依靠政府財政單獨解決，令公眾釋疑。

具勞工背景的議員黃國建議把基建發債和優化強積金計劃方案合併考慮。他指現時強積金總資產逾一萬億元，未來每年可以收到超過一千億元供款，加上社會對保證回報強積金產品需求大，市民希望政府推出基建債券強積金，保證高於通脹回報，相信政府可借此穩定和廉價資金支持發展基建，而市民亦可以得到穩健計劃，他形容這為兩全其美、雙贏建議。

政府官員回應指重視大型發展對公共財政負擔，重申若可用市場融資方法減輕財政壓力「絕對會諗」，並會「好積極去諗」，且續問陳振英有關證券化融資計劃，包括發證券的考慮和可行性，以及為北都採用甚麼融資方法市場會有更好反應，又透露曾考慮將北都分為不同發展項目作出融資，如分成創科、物流中心等。

陳回覆指證券化必要條件為有穩定收入，然而基建項目沒有收入難以銷售，故建議第一次證券化必須要有穩定收入的基建項目，如隧道、港鐵股份。發展北都方面，他建議透過土地債權收回新界原居民土地，讓債券持有人可用債權購買政府房產、投地、二級市場買賣。他解釋，相關安排是因擔心用現金收地可能對政府財政有壓力。

陳振英 黃國