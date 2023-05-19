應對2047 地契擬可續50年免補價 年繳3%地租

【本報訊】由2025年起本港將有不少地契到期，在2047年6月30日更約有30萬個一般用途地段的地契同時到期。為精簡續期安排，地政總署建議用刊憲方式，為即將到期的地契續期。擬議法例下，政府會以「負面清單」形式刊憲為地契續期，地契可續50年而毋須補地價，但要每年繳納相當於有關土地應課差餉租值3%地租。

香港的土地業權絕大多數為「土地租借權」，大部分市民居住的私人樓宇均屬「土地租借權」之類別，隨本港早年批出的地契陸續到期，自特區成立以來共25份一般用途地契到期；由2025年6月至2047年6月29日，約2,400個屬一般用途地段的地契到期，當中最早一批於2025年6月到期的地契涉及約50個位於油尖旺非工業用途的地段。

下半年向立會提交草案 現行地契續期方式繁複，當地政總署決定為一般用途地契續期時，需與業權人簽立新地契等。地政總署建議用刊憲形式為地契續期，並於每批到期地契的到期日約3年前刊憲，傾向只會列出不獲續期的地契；而業權人亦可選擇不續期及政府可修改不續期的決定，對於被列為不獲續期的地契，法例會提供修訂機制，容許政府在檢視後將不獲續期的決定改為續期。政府將於下半年向立法會提交條例草案，以望明年上半年完成立法。