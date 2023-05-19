新田創科園 擬直接批地 恐招惹是非

吸龍頭企業落戶 2026年完成首批平整 新田科技城於2021年《北部都會區發展策略》提出，着重發展創科產業。發展局昨向立法會提交文件，據建議發展大綱圖所示，新田科技城總發展面積達627公頃，分為創新科技園和新田市中心兩部分，建約5萬個住宅單位。而在批出區內創科用地方面，當局考慮直接批地，預計創新科技園的工程首批創科用地於2026年完成平整；首批居民最快2031年入伙。不過，有議員認為直接批地要有準則，應公開透明，否則「感覺上唔太好」。

市中心建5萬公私營屋 新田科技城由創新科技園和新田市中心組成。新田市中心由新田公路/粉嶺公路以南的地方，圍繞擬議中的北環綫主線新田站而建，由2031年起提供約5萬至5.4萬個公私營房屋單位；當中公營房屋用地地積比率為6.5，而創科用地最高地積比率則為6，另外在創科園區內建約6,400個人才公寓單位。料整個新田科技城可創造16.5萬個或以上職位，總共容納14.7萬至15.9萬人口。

研不公開招標原址換地 在批出區內創科用地方面，發展局考慮採用公開招標以外的方式，包括直接批地或有條件限制招標，亦會考慮讓土地業權人以原址換地方式在新發展區內進行與政府規劃意向相符的發展。發展局表示不會限制有多少土地比例需用直接批地方式，「提供可能性，到底做唔做或邊度做，要睇番創科部門決定」，而直接批地是為吸引龍頭企業在港落戶發展，「相信佢哋畀到香港好處，唔應該單純睇地價」。

交通方面，由3條主要鐵路線為骨幹，包括擬議北環綫主線、北環綫支線及現有落馬洲支線。預計北環綫主線可於2034年啟用，北環綫落馬洲支線的詳細規劃和設計將於2024年展開。

首階段料2031年入住 發展局將於6月初展開為期兩個月的公眾參與活動，敲定土地用途建議後，法定程序將於2024年第一季展開。如獲批撥款，將於2024年第4季平整土地。整個科技城發展分兩階段，第一階段首批居民料2031年遷入，大部分居民可在2034年遷入，即北環綫預計開通時間。

議員江玉歡坦言，直接批地較敏感，認為政府就特殊批地方式需公開透明。而議員劉國勳亦擔心北環綫新田站要到2034年才能落成，有違「基建先行」原則，亦限制新田科技城發展步伐。