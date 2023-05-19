兩地盤違安全法例 兩工人不治 兩承建商分遭檢控 罰款了事
【本報訊】協興工程有限公司因違反《工廠及工業經營條例》及《工廠及工業經營（安全管理）規例》的規定，被勞工處檢控，昨在觀塘裁判法院被判罰款13萬元。
案情涉及2022年5月26日在將軍澳建築地盤發生的致命意外，工人拆卸金屬升降機槽工作平台時，平台部件突然倒塌並壓着工人，工人嚴重受傷並於同日離世。
此外，Edwin Lai International Limited亦因違反《工廠及工業經營條例》及《建築地盤（安全）規例》的規定，被勞工處檢控，昨在西九龍裁判法院被判罰款7萬元。
案情涉及2022年1月16日在青衣建築地盤發生的致命意外。工人在動力操作的流動升降工作台上工作時，從工作台墮下至地面。工人嚴重受傷，並於同日離世。
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