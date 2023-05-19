勞動力失衡 運輸建造院舍重災

【本報訊】近年香港出現移民潮，再加上老齡化嚴重及出生率低，需急於填補人才。政府去年已指本港已有逾14萬人流失，早前稅務局更少派約33萬份報稅表。有議員昨於立法會一個交流會上質疑政府人口政策不完善，促政府審視和提升人口政策，政府亦承認各行業均人手短缺，而公共運輸業、建造業及院舍等3個範疇更需迫切處理，稍後將推出相關政策。

議員容海恩指政府有責任以人口政策為基礎，掌握社會上的人口變化，並應積極面對社會老齡化。她反問政府如何能夠建設有生命力、有生產力的地區。她又強調人口政策需完善及高質量發展，離不開人口政策及創新科技。她更將與另一名議員製作的人口政策倡議書提交政府，希望港府能夠借鑑，把人口政策提升層次。

政府官員回應時指一直在人口政策上「着墨」，並承認本港在各行各業都有人口短缺，本地就業優先亦會充分照顧。該官員指在去年的施政報告已經顯示有大約14萬人力因不同原因而流失，人口產業樽頸位主要在3方面，包括院舍、建造業及公共運輸方面。

港府稱會優先處理 該官員指政府認為應該在短期支持各個院舍，持續輸入勞動力，建造業經評估缺少約一萬人，並就這3方面優先處理，強調上次人口政策報告可適用，包括教育、鼓勵生育和稅務政策方面，並樂意參考外國成功的案例。

對於提升市民幸福感，容海恩強調應環繞衣食住行、教育、醫療及退休等福利保障。政府官員指政府一直採取不同針對性措施，包括房屋方面，政府以提速、提量及提效增加供應，立法會在3月通過簡約公屋的首批撥款，打破土地供應長期樽頸，政府推動多項大型土地發展，包括北部都會區、人工島等，以克服香港住房不足和面積狹窄問題。