港足水皮兼造假 廉潔蒙塵真丟架

女人沒有胸便沒有天堂！是以有唔少女性不惜冒着生命危險抽脂隆胸，退而求其次，則有所謂「神奇胸圍」，之但係要是穿崩，難免惹來裝假狗，瘀到嘔之嘲！女士們擠幾吋事業線，「打假波」無傷大雅，亦不犯法；之但係，如果好似本港球壇咁，爆出「打假波」貪污案，令香港廉潔蒙塵，咁就真係山頂屎，通天臭啦！

呢嗱！廉署今趟總算做番齣好戲，據悉用咗成年時間搜集證據，瓦解一個涉及非法外圍賭博嘅打假波貪污集團；拘捕23人，包括一支甲組足球隊教練及11名足球員，涉嫌喺2022至23年度賽季，以貪污賄賂手法操控該支足球隊喺聯賽中嘅表現及賽果，從而喺非法外圍賭博投注上獲利，而涉貪球員每人每場可獲利數千元。

據悉，涉案球隊為本地老牌球會「愉園」，主教練及一干球員被捕。足總主席尋日喺大氣電波就話事件有損球壇聲譽，有人更形容為恥辱，但事件涉及較低級別嘅業餘賽事，相信對本地足球發展未必有很大影響喎！咁又未必，開講都有話，一粒老鼠屎，壞了一鍋粥，更何況基於「業餘演員都係演員」，都係要認真，咁「業餘賽事都係賽事」，又豈可不認真？仲要造假添？點講都難自圓其說！

足總主席又指10多年來頂級聯賽曾出現「打假波」事件，故監察較嚴謹。惟甲、乙、丙組聯賽範圍比較闊，隊數及場數亦多，相信唔少不法集團，會由高級別賽事轉向較低級別嘅聯賽埋手，承認足總較難監察。阿哥，本港足球水準長期低落，目前喺世界排名跌至第147，認真水皮！何以至此，咪就係欠缺監察和不思進取囉！足總長期以「難監察」做擋箭牌，是否就可以放任自流？為何長期以來都難以建立健康嘅球壇生態？仲搞到集體貪污打假波，何止瘀到嘔，令香港足球發展愈來愈烏煙瘴氣，不是球壇之恥是甚麼？

嗱！依家就話會交由國際機構監察、了解球賽有否問題，亦會加強管理。足總主席又強調「斬草除根」，認為要把幕後主腦繩之以法才最重要。問題係「幕後主腦」經常淪為「神秘嘉賓」，永遠唔會出現，是以要徹底杜絕打假波，豈非變成不可能嘅任務？咁搞法，本港廉潔形象呢根支柱只會繼續蒙塵，好丟架啫！

講到尾，貪污造假絕對不利足球發展；足總不能一句「難以作出調查」，或以業餘球員只因熱愛足球，「不計較報酬作賽」就輕輕推卸責任。有學者指出，現時年輕人價值觀轉變，或者會較易受誘惑，建議當局檢討青少年教育、價值觀、體育發展等方面嘅政策。事實擺在眼前，香港足球長期不振，打假波影響深遠，再不奮發圖強，斬草除根，只會惡性循環，若然，足總不如索性摺咗佢，樂得冇眼屎乾淨盲！