管治水平江河下 千億財赤照加薪

在財赤高達1,400億元之下，公務員如無意外又繼續得享逆市加薪，最高加幅達4.65%。儘管港府去年迫於民意壓力，不敢跟從趨勢調查大幅加薪，但預料今年為安撫公務員情緒，勢必照加。問題是，公務員的工作表現是否與高薪厚祿相稱？港府管治水平又是否有所提升？港府一味「洗腳唔抹腳」，再不徹底改革，縮減開支，一旦庫房乾塘，香港怎麼辦？

公僕表現 物非所值 薪酬趨勢調查委員會昨日向多個公務員團體交代最新調查結果，高、中及低層公務員薪酬趨勢淨指標，分別加薪2.87%、4.65%及4.5%，以中層公務員加幅最大。工會對此當然滿意，提醒港府必須跟從指標加薪。猶記得，去年本港經濟因疫情打擊疲不能興，公務員薪酬趨勢調查卻得出大幅加薪的結果，高層公務員更獲加薪7.26%，與現實脫節，肥上瘦下，社會反對聲音極大。港府不得不另闢蹊徑，以所有層級公僕劃一加薪2.5%了事，惟此舉卻又引起公務員不滿。

如今社會復常，公務員理所當然認為必須加薪。儘管港府表示，最終加薪幅度由行政長官會同行政會議決定，又強調機制上不存在追加，但外界普遍認為，今年按指標加薪已是事在必行。然而，本港各行各業仍是百廢待興，許多打工仔以至老闆都是在「捱」，公務員是否物有所值，怎能不引起市民疑問？

回歸前，末代港督彭定康曾煞有介事讚揚「香港有世上最優秀的公務員隊伍」，公務員個個飄飄然，但回歸後社會亂象叢生，港府施政左支右絀，究其原因，跟公僕不配合脫不了干係。可以看見，公務員以政治中立為由離心離德，從中作梗有之，蛇王躲懶有之，甚至公然參與佔中及黑暴，令人瞠目結舌。即使現屆政府上場，實行「愛國者治港」，一切看似有新開始，但李家超上任就快兩年，本港由治安到經濟，由房屋到醫療，依然未見明顯改善，有些問題甚至愈加惡化。在財赤嚴重的當下，港府既無開源之策，又不願節流省錢，開支卻有增無減，請問錢從何來？

龐然大物 開支巨大 目前公務員人數17.4萬，可謂龐然大物。港府每年用於公務員薪酬的支出超過1,400億元，而且年年增加，2021/22年度佔政府總開支逾兩成四，比前一個年度的不足兩成顯著上升。還未計及資助機構員工薪酬，以及每年數百億元公務員退休巨額開支，這些花費顯然已成沉重財政負擔。雪上加霜的是，移民潮令港府稅收大減，賣地成績又不如理想，連最大收入也大打折扣，再不減人瘦身，後果堪憂。

這樣說絕非無的放矢。這些年公僕給市民的觀感既無工作效率，效忠程度又成疑，卻個個不食人間煙火，着數攞盡。最不堪的是，個別紀律部隊屢爆醜聞，例如最近有高級督察涉嫌揸胸非禮女售貨員，聳人聽聞；就連交通警也是揸車亂舞，昨日西貢有兩架警方鐵騎追尾相撞，前車警員被拋離坐騎，遭網民揶揄「手車唔掂」。

治安毒瘤 狂燒公帑 必須指出，公務員表現欠佳，其實也是港府監管無力、施政無方的反射。所謂其身正，不令而行；其身不正，雖令不從。當港府管治水平江河日下，公務員又怎麼可能士氣高漲，有卓越表現？僅港府對假難民慈悲為懷，已叫人莫名其妙。本報計過數，連續12年下來，港府用於假難民的公帑已突破100億元的天文數字，而假難民衍生的罪案更是層出不窮。當前宗主國也提出將難民送往盧旺達，港府竟然貼錢養毒瘤，不僅拒絕退出公約，就連以禁閉設施安置假難民也不予考慮，堪稱咄咄怪事。

歸根究柢，港府簽署了聯合國《禁止酷刑公約》，假難民偷渡入境後只要提出聲請，便可利用冗長的司法程序滯留本港。只要行街紙在手，他們便可四出活動，與本地黑幫「拍住上」，成為作奸犯科的廉價打手。例如早前震驚全城的元朗買兇殺人案，七旬死者便是死於南亞刀手之下；更不必說，南亞幫涉黑涉毒、街頭仇殺如家常便飯，令香港淪為暴力港、販毒港，萬劫不復。破窗效應之下，本港治安明顯惡化，日前屯門又發生驚人械劫案，3名匪徒持利刀鐵錘闖入珠寶錶行，掠去120隻手錶，總值約1,500萬元。同類案件隔三差五就會發生，儼然重現90年代省港旗兵食大茶飯之勢，寧不悲乎！

撇開治安不談，民生方面又有沒有甚麼寸進呢？特首上任之初，公布成立四個工作小組，由司級官員帶領，解決跨代貧窮、房屋、土地及地區事項等問題，擺出雄心萬丈。但事到如今，解決跨代貧窮的「共創明Teen」證明雷大雨小，不少師友和學員敗興退出；解決上樓問題同樣未見成效，簡約公屋徒惹爭議；打擊衞生黑點更是形同做騷，鼠患照樣肆虐，垃圾依然如山。土地問題、經濟轉型也是零敲碎打，全無周詳大局。至於「搶人才」只搶到內地專才，卻又爆出錯搶編輯基因的刑事案底「專才」，令人尷尬。

不願節流 錢從何來 當國家奉行官場節約、反對浪費，港府開支卻年年大增，高官加薪，公僕加薪，一闊三大，令人側目。須知今日的香港早就不是過去的香港，現在庫房空虛，財赤高企，連最吃重的賣地收入也隨樓市不景而銳減。港府還要同時為「明日大嶼」和「北部都會區」預留發展資金，如何騰出大量資源，令人疑問。說到底，開源無方，便應節流，當年時任財爺梁錦松也因為財赤而要公務員「減人減薪」，現在的陳茂波卻無動於衷，一味旨意將來經濟好轉，再不然就是發債先使未來錢，如此種種，實在叫人對香港前景憂心！