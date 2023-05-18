龍七公：「燒烤出圈」背後的常識化治理

最近內地最紅的城市，無疑是山東淄博。五一小長假期間，成千上萬遊客千里奔赴。一時間，淄博燒烤成為國民美食的頂流。淄博上次成為全國焦點，恐怕還要追溯到兩千多年前作為齊國國都稱霸春秋、九合諸侯的時代。

淄博燒烤的爆紅，堪稱後疫情時代最具煙火氣的一幕。而「燒烤出圈」，也引爆一連串話題。但一些上綱上線的，卻讓煙火氣濃郁的燒烤變了味。有人譽之為「老工業基地的轉型新路」，有稱為「高鐵時代消費引領的成功嘗試」，「激活地方經濟的時代精彩答卷」等。最離譜的是千里之外的河南南陽，大張旗鼓召開「社科界燒烤出圈研討會」，從理論層面「分析淄博燒烤出圈現象背後的社會原因、思想邏輯、現實路徑、歷史文脈……」漫無邊際的鼓吹拔高，就墮為荒唐扯淡的「低級紅」了。

對熱點現象進行探討，本是情理之中。淄博能夠走紅，也確有值得肯定之處。其最根本的在於，當地主政者能夠適度給予地攤經濟以彈性空間，在旅客流量、交通容量方面科學調度引導，在城市臨界「超載」時主動勸退外地遊客，對餐飲業品質和社會治安跟進監管等等。然而仔細想來，這些舉措，實際只不過是回歸常識。這難道不應該是一個政府所應該承擔的最基礎、最本分的功能嗎？

再者，民以食為天，老百姓開開心心擼烤串、飲啤酒，本是最自然不過的事情。作為山東人，作家莫言也成「趕烤」一族，並題詩一首：「淄博忽然傳盛名，萬千食客馬蹄輕。為何此地一枝秀，煙火人間最有情。」返璞歸真，切中肯綮。

呵護百姓 安居樂業 所以，何必一定要上升到經濟轉換性、消費引領、板塊推進、邏輯路徑等宏大敍事呢？然而，現實之中，這恰恰已經成為了許多工作的固定思維和慣用套路。淄博「燒烤出圈」彌足珍貴的背後，便恰恰折射了許多工作偏離本來面目。一談到發展，動輒就幾百億上千億元龐大規劃，動輒就是產業體系、區域龍頭、城市群、生活圈，動輒就是百年大計、千秋偉業，就是沒有人從老百姓一粥一飯去考量。好些事情，往往因為被強行賦予很多額外的崇高意義，結果丟掉了本原。

更有甚者，為了某種所謂的崇高目標，肆無忌憚折騰犧牲老百姓。從驅逐低端人口、禁絕地攤經濟、野蠻徵地拆遷、強令商舖招牌千店一面，直到經年累月地全面封城、靜態管理、畫地為牢，絲毫不顧及升斗小民的就業、生活。

要總結淄博燒烤的道理，其實老百姓的安居樂業，就是最大的天理。一切工作的出發點和依歸，就是要呵護老百姓的安樂，就像呵護燒烤攤的熱鬧。一個社會的幸福，不是籠統的，而是由無數普通人點點滴滴的「小確幸」聚成的。常識化治理，就是最樸素最重要的大邏輯。