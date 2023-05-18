笑看天下：布林肯一身盡出於偽

人事的活動，必有少數的領導和多數的追隨，總之要有一個合乎群眾心願和想望的口號。古人說，「身不正，言不信，則義不壹，行無類也」，要言之，就是行為不檢點，講話冇信用，那就是道義不專一，呢種行為自然不能成為榜樣，也不會合乎群眾心願和想望的口號。美國國務卿布林肯就是個講一套做一套嘅政客！從任何一個角度來看，均非一個「言信身正」之人，佢一方面話想訪問中國，一方面卻處處抹黑中國，看來，中國短期內不會招呼佢。

呢！美國國務院周一公布《2022年國際宗教自由報告》，布林肯話，雖然部分地區嘅宗教自由改善，但一些打壓宗教自由嘅國家變本加厲。佢迂迴曲折話，全球很多政府持續逼迫宗教少數群體，包括用酷刑、毆打、非法監視及所謂的再教育等方式；佢又特別提到包括非政府組織記錄新疆維吾爾族人被種族滅絕及施以反人類罪行。

其後，負責呢份報告嘅美國國際宗教自由大使侯賽因就喺同一記者會上，點名中國除咗將新疆維吾爾族人監禁及送到再教育營，亦持續壓制藏傳佛教、基督教等，不少人被迫流亡。布林肯「心底話」借侯賽因之口盡訴「心中情」矣！中國外交部直斥美方報告罔顧基本事實，充滿意識形態偏見，荒謬至極。

中國對報告除咗絕不接受及堅決反對，更指新疆維吾爾族自治區成立60多年來，經濟增長160倍，人口由220萬增加至1,200萬，百多個國家和國際組織約2,000多人到訪新疆，讚賞當地穩定繁榮。數字會說話，所謂「中國搞種族滅絕」不是美國編造的謊言是甚麼？《中庸》說：為政在人，取人以身，修身以道，修道以仁；而布林肯一身盡是「衷心無誠，盡出於偽」，中國拒絕見佢，英明！