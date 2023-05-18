冰鑑春秋：詐騙集團也搞統戰？

近日台灣基進黨和一群「頑固台獨分子」宣稱接到奇怪的「統戰」電話；原來在他們向誠品書店買了一本宣揚如何對抗大陸的書籍後，忽然接到自稱書店「售後服務」的電話，對方說因為她買的書很敏感、內容不恰當，因此要打給客戶了解對這本書的感覺。

他們覺得不對勁，便請對方晚點再打來，接着趕快準備錄音，果然，一個操着大陸口音的人真的又打來了，並且不斷用「中國軍事很強，台灣不可能贏」、「台灣一定會被武統」、「美國幫不上忙」等話術企圖洗腦。

他們詢問對方是哪裏人，發現對方連台灣的縣市分區都搞不清楚，顯然不是台灣人！等這通電話結束後，過一陣子居然又有另一人打來，說在做市調時接觸到一個不錯的男生，可以介紹她當對象。

基進黨認為，這就是中共搜集個資並且進行統戰工作的鐵證。而民進黨政府果然配合演出，不僅立刻光速要求誠品書店說明狀況，還宣布兩個星期內就會對誠品書店作出處分。

台灣個資外洩情況異常嚴重，幾乎每個人都接過詐騙電話、電郵與簡訊，上當的人確實不少。但要說中共會這麼費工夫針對「頑固台獨分子」循循善誘，說服不成還想要用介紹交往對象來進一步「誘拐」，會不會把中共想得太天真了？

用膝蓋想就知道，如果真有這麼天才的統戰，那麼只要買這本書並且留下個資的人，應該都會接到類似的電話。可新聞出來已經3天，除了這位「頑固台獨分子」外，居然沒有第二個實際案例。而這唯一接到電話的人，居然就是跟作者群有深厚關係的人，我想是人都應該知道發生甚麼事了。