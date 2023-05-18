仁文仁心：擦完鞋又挑撥離間

英國脫歐後，法國就自動被視為歐盟的領頭羊，可惜法國領袖是政治花瓶馬克龍，虛有其表，早前中國之旅便露了餡，歐洲盟友想也想不到，法國總統不但沒有向北京展示歐盟的團結，亦不能游說中國阻止俄羅斯在烏的軍事行動，反而向北京獻媚，更發表一番「離美親華」的言論，警告歐盟勿捲入中美在台灣問題的爭議，免淪為美國附庸。這番話可說是對盟友的一大諷刺，崩口人忌崩口碗，眾所周知，歐洲對美國言聽計從，老早是小弟模樣，現在馬克龍想自己撈中國油水，連大佬也不想認了，叫兄弟情何以堪，紛紛走出來反駁，說他的話不代表歐盟的立場，立時凸顯內部的分歧。要做美國堅定的盟友，但又不要淪為利益附庸，歷史上有哪一國做到？

馬克龍正經事沒有多大成就，但嘴炮搶焦點卻非常出類拔萃。日前見來討着數的烏克蘭總統澤連斯基前，又對媒體表示，俄羅斯在地緣政治上輸了烏克蘭戰爭，並且成為中國的附庸。克里姆林宮當然迅即反駁，俄中兩國是戰略夥伴關係，直斥西方國家恐懼中俄為獨立中心的多邊國際關係體系。

歐美對中國與俄國關係忌憚並非一日之寒，但俄烏戰事令到憂慮更浮面，深怕中國會協助俄羅斯抗衡西方甚至介入戰事，不斷發出警告。中國取態一直很明顯，不是怕了制裁，而是原則不會干預別國的事，希望雙方和平談判解決事件，無論情勢誰佔上風，都是保持中立，連最喜歡砌生豬肉的美國也找不了中國碴。馬克龍的說話明顯是挑撥離間，破壞中俄關係。中國與俄羅斯互動形勢隨着世界發展，當然不可與以前同日而語，但北京亦不會沾沾自喜想做霸主，更不會輕易中了西方的反間計，馬克龍想做中國人的朋友，還是少點搞花樣吧！