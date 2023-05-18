激濁揚清：移英以後 樂當壽頭

移民人士的笑料月月新鮮，上月最爆笑的一宗，莫過於一位所謂移英KOL竟炮轟香港一首關於移居外地展開生活港人心聲的MV，批評「淨係feel到香港人喺英國好×淒涼」，質疑拍攝目的是為了「大外宣」，藉此勸退BNO人士移英念頭。如此民智之人已移居英國，你也別說英國不淒涼。

移英KOL自以為頭腦清醒，搬出「大把移民英國嘅香港人都生活得好好，又買樓又去旅行，又做到自己想做嘅職業，點解MV唔拍吓？」這正是黃絲黑暴就算沒爆眼，也有目不能視的又一鐵證。先不說看過MV就知它帶出了黑暗中有曙光的正能量，再說歌曲講的是獨在異鄉為異客的思念親人，是否適合因應移英KOL的咆哮，繼而本於「英國也有同性婚姻啊，有人妻先生來到這邊爽死了，MV為啥不拍同志老公愛老婆，日日沐浴在愛河啊？」面對這等瞎眼黃人、藝術領域中的盲毛，只需回答4個字：「創作自由。」

移英港燦縱然終日「民主、公義、普世價值」掛口邊，但一個MV即令其露出專制獨裁的餡。正如英王查理斯三世加冕典禮，不少移英港人也急不及待在社交網站貼出手持米字旗趁墟的扯旗照，惟對於英國警方拘捕至少52名示威人士，沒收「不是我的國王」等示威標語，移英黃絲黑暴卻鴉雀無聲。這些集會人士只不過行使他們原有的公民權利，移英黃絲何以不覺得「濫捕可恥」，抑或在奴性驅使下，只管為君主制扯旗？

英國廣播公司也曾報道一位單親母親，手執BNO、兩個背包、6件行李及15萬元強積金，攜女兒移居英國的故事。移英KOL也大可因為文章沒有包山包海述及移英成功例子，而向英人吠叫，但她沒有。畢竟這班人早說了，「寧做英國犬」嘛。