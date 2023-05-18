橫眉冷看：俄羅斯是中國附庸？

近日法國總統馬克龍語出驚人，說俄羅斯進軍烏克蘭，使國家陷於困境，從地緣政治上，已失去進入波羅的海機會，更讓俄國變成中國的附庸。

俄羅斯變成中國附庸，這句話說得很重，對俄國人是侮辱，對中國人是捧殺，不論馬克龍是出自肺腑，抑或別有用心，北京都要小心處理。俄羅斯人的民族自尊很強，就算走上背運，表面上仍不會輕易屈膝於人。如今有西方國家元首公然說，俄國已淪為中國的跟班，斯拉夫民族的面子肯定掛不住，弄不好，甚至會孕育出反華情緒。

因此，中國外交部應澄清其事，強調中俄兩國是平等互惠關係，否則恐怕會中了別人的挑撥離間計。俄羅斯是否已成為中國的附庸，平情而論，今天尚不至於此，但說不定將來會是，即使將來當真如是，咱們在嘴上仍然要說不是，這是外交智慧。

至於俄羅斯進軍烏克蘭，是否戰略出錯，導致滿盤皆輸，此事可議者甚多。單論攻城略地的戰果，俄軍至今已佔去15%的烏國領土，總算能交代過去，但整場戰役，使美西方集團合圍成勢，俄國處處受掣肘，經濟發展最少要被拖慢5年，好些失去的海外市場，恐怕永遠都無法奪回。更兼戰事延宕至今，使莫斯科家底盡露，過去被吹捧得神乎其神的俄軍武備，其實不過爾爾，號稱固若金湯的空中防衞網，漏洞百出，有外國無人機越境之後，竟然可以一直飛抵克里姆林宮頭頂，此事無異於賞了克宮主人一記耳光。

為國者須深明世道，本欄多年來一直強調，這不是一個強者當運的年代，俄羅斯倘若硬要逞強，自然是天命不佑，未來的戰事，定必前路維艱。