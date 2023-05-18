筆下風雲：海參崴戰略意義極大

法國總統馬克龍揚言，俄羅斯已經「在地緣政治上輸了」烏克蘭戰爭，並成為某種形式的中國附庸，是耶非耶？就在此時，中國公布同意吉林省進一步擴大內貿貨物跨境運輸業務範圍，增加俄羅斯海參崴港為「內貿貨物跨境運輸中轉口岸」，6月1日起，海參崴正式成為中國內貿貨物跨境運輸的中轉口岸。清朝時被迫割讓的海參崴，百年之後又「回到」中國的懷抱，中俄關係是否正如馬克龍所說，後者淪為中國的附庸？

隨着美國煽動俄烏戰爭並發起對俄全方位制裁，俄羅斯倒向中國已是必然的結果。普京本來對歐洲充滿期望，冀成為歐盟一員，可惜我本將心向明月，明月偏偏照溝渠，歐洲根本不接受俄羅斯和普京。反觀中俄關係在過去幾十年裏曾充滿猜疑，1969年還爆發邊界衝突，然而形勢比人強，敵人的敵人就是朋友，中俄皆是美西方眼中釘，由是加速兩國急促走近。

事實上，海參崴對中國的戰略意義重大，首先是運輸成本大大降低。中國東北吉林和黑龍江一直通過遼寧大連港中轉海運貨物，路程超過1,000公里以上，如今等於讓吉林省、黑龍江省重新打開出海口，運輸路程縮減，成本自然下降。而在地緣戰略方面，中國東北與俄羅斯和北韓接壤，靠近日本海一側就是俄羅斯和朝鮮半島，過去割讓給了俄羅斯，封死了中國東北通往日本海的出海口，如今則不然，在軍事和航運物流都「豁然開朗」。

世界正值百年未有的大變局，美國以為透過戰爭，消耗俄羅斯之後便可集中力量對付中國，殊不知此舉卻提供兩國合作上不封頂的契機。俄羅斯有油氣等天然資源，中國則有俄羅斯所需的電子產品、家電、汽車等等。是否淪為中國附庸是後話，形同盟友則肯定。