強詞有理：誰脅迫誰

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃曾這樣評論美國：總以莫須有的罪名栽贓其他國家，從而合理化自己的非法霸權行為。沒錯，相信許多中國人皆有同感。美國為了攻擊中國，不斷編造各種謊言，羅織各種罪名，沒有最離譜，只有更離譜。最新罪名是中國對其他國家進行「經濟脅迫」，令人嘖嘖稱奇。

說到經濟脅迫，哪個國家可以和美國相提並論？這些年最少有40個國家或地區受到美國單邊制裁，單是特朗普政府任內就推出逾3,900項制裁措施，平均每天揮舞3次制裁大棒，這不是經濟脅迫又是甚麼？特朗普對中國發動貿易戰，拜登上台後變本加厲，除了貿易戰，還加上科技戰、金融戰，而且強迫盟友選邊站隊，到底是誰脅迫誰？尤其是限制晶片輸華，美國拉幫結派組織「四方聯盟」猶不夠，還把荷蘭拉下水，無所不用其極。老美慣用伎倆就是賊喊捉賊，人們早已見怪不怪，但厚顏無恥到如此地步，叫人嘆為觀止。

很明顯，美國已經黔驢技窮，找不到其他招數對付中國，否則不會連經濟脅迫這種爛藉口也搬出來。難怪有人說，美國表面上仍咄咄逼人，實際上已沒有多少籌碼，對華博弈漸漸失去主動權，反觀中國開始主動出擊，轉守為攻。這種說法也許有點誇張，但並非全無道理，美國遏華力不從心，愈是歇斯底里，愈顯得心虛膽怯。最大問題是，美國沒有與中國脫鈎的本錢，不敢徹底翻臉，只好一邊無底線打壓，一邊尋求對話溝通，弄得好像精神分裂似的。

美國財長耶倫早前在演說中表示：「我們相信這個世界足夠大，容得下我們兩國，中國和美國能夠也需要找到一種共存和分享全球繁榮的方式。」實際上，中國領導人早就反覆表達過類似意見，認為地球足夠大，容得下中美各自和共同發展，要堅持互惠互利，不玩零和博弈，不搞你輸我贏。奈何老美一直聽不進去，他們就是要搞你輸我贏，不想互惠互利。

經過幾年來的激烈交鋒，美國才發覺中國真的不好對付。當年僅憑一紙《廣場協議》就輕鬆搞掂日本，通過一場冷戰又成功肢解蘇聯，可如今不管使用甚麼招數，軟的硬的，明的暗的，都無法使中國屈服。面對愈鬥愈勇的中國，老美無計可施，竟把自己裝成受害者，聲稱受到中國經濟脅迫，是不是很好笑？