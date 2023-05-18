政情：生育率低 政府唔諗計

議員嘆好難教仔 主席話離題 本港出生人數持續下降，2021年嘅總和生育率跌至0.77，唔單止接近全球最低，亦遠不及2.1嘅自然人口補充率。議員葛珮帆（EQ）關注情況，尋日喺立法會大會提出口頭質詢，多名女議員亦盼局方能夠提升輔助生育服務，支援有意生育但未能如願嘅婦女，然而當局回覆就令佢哋感到不滿。議員陸頌雄問及影響生育嘅家庭教育政策措施，但被主席梁君彥裁定為離題直接跳過，陸嬲爆反擊對方理解唔透徹、格局唔夠高！

EQ冀當局提升「輔助生育服務」，係指試管嬰兒、生育門診評估、體外受精治療等，不過有關服務公營醫院往往需輪候十多個月，私營機構排期時間亦長，收費更動輒十多萬元。政府代表回應話，生育係家庭重要決定，且取決於好多因素，如個人傾向、生活模式，經濟及社會情況等，政府不應直接干預，亦無意就輔助生育服務推行公私營協作。

話輔助生殖嬰兒比例少 對於當局嘅答覆，EQ話政府並唔了解香港女性面對乜嘢問題，強調並非「當局干預我哋生仔」，而係支援有意生育嘅婦女。佢話依家好多女士要30歲以後至結到婚，而婚後都唔係即刻生仔。當儲錢買樓、收入有保證，然後至考慮生BB，但屆時已接近40歲，因此輔助生育係有需要，尤其希望有卵子銀行服務，以免膝下猶虛。

政府代表就話，輔助生殖嘅嬰兒少，佔整體生育比率低，約4%，認為生育問題相當複雜，譬如經濟住屋嘅考慮，遠超醫療需要。議員陳家珮就反駁，指輔助生殖嘅嬰兒之所以佔比少，並非需求唔夠，而係需花費大筆金錢。身懷六甲嘅議員林琳亦附和，話腹中BB就用咗廿幾萬元。但政府代表依然話，輔助生育要平衡其他服務迫切性而定。

另外，議員郭偉强及陸頌雄關注影響生育嘅附帶因素。郭偉强話香港生育政策遠遜新加坡，詢問當局有否加強措施鼓勵生育？是否視輸入優才為人口政策而非勞工政策，所以唔使諮詢勞工界？

主席梁君彥認為提問交由另一位局長回應會比較穩妥，但都畀醫務及衞生局局長補充。當局回應話人口政策係配合施政綱領，2018年4月成立人力資源規劃委員會，人口政策有納入委員會職權範圍內。

陸頌雄隨後發言，話認同生仔唔容易，但教仔都好難，自己有深刻體會「唔識教仔咪唔想生仔囉」。問到當局有無整全嘅家庭教育以促進生育率，譬如內地就有家庭教育促進法！梁君彥隨即提醒佢，話問題不對嘴，叫政府點樣作答？於是直接畀下一個議員發問。陸頌雄不滿梁嘅做法，會後仲話主席無透徹理解佢嘅提問，格局唔夠高，認為無論如何都要畀局長答，睇佢答唔答到呀嘛！

林 琳 葛珮帆 陳家珮