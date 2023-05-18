青衣船廠 男工失足墮斃

【本報訊】青衣船廠禍不單行，繼車禍後又發生奪命工業意外！昨日上午9時許，一名姓袁（68歲）男雜工，於青衣担杆山路98號一船廠工作期間，意外從約6米高的鋼架工作平台，失足飛墮船排受傷昏迷。救援人員趕至施援，迅速把袁男急送仁濟醫院搶救，惟他最後傷重不治，其死因有待驗屍確定。執法人員經初步調查後，把案件列作「工業意外」處理。

勞工處關注事件，指出一名男工在一個金屬塔式通架上工作時從高處墮地，送院後不治。處方在意外後已派員到場調查，並已向有關東主及承辦商發出「暫時停工通知書」，停止其在該船廠的金屬塔式通架上工作，直至處方信納有關東主及承辦商已採取措施消除有關危害，才可復工。

前日翻側旅巴屬同一船廠 據悉事發時，袁與一姓鄧（52歲）船廠工程師，替一艘已完成維修的船隻進行移離船廠的準備工作，袁站在鋼架工作平台上，解開一條連繫船隻及鋼架的鐵鏈，期間懷疑失去平衡墮地。鄧男目擊經過，即時通知船廠經理報案，並由後者陪同送院，惜終傳來噩耗。

袁育有4名子女，據其二女表示，她與父母同住葵盛西邨，其他兄弟姊妹已遷出。父親原於西環從事船務工作，數年前退休，經朋友介紹在青衣的船廠做替工，每月平均上班20天。父親生前沒有任何病痛，故未明事發原因，事發後公司已和她們聯絡。由於父親晚上7時始下班，故前日沒有乘坐翻側的旅遊巴士。

前日下午5時許，一輛接載涉事船廠員工下班的旅遊巴士，在荃灣德士古道天橋行駛時懷疑失控，車輛衝上石壆彈起，繼而向左翻側，造成司機在內共22人受傷。執法部門仍在調查事故原因。