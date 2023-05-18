補習男師 求愛女學生無果 易服上門縱火

日前淋天拿水 被保安點相未知衰 癡心錯付的90後補習老師，疑對5年前的女生念念不忘，去年表白遭拒後難以釋懷，竟疑因愛成恨，不斷透過滋擾接觸「心上人」。本周初，有人在女方港島豪宅門外澆淋天拿水，雖未釀成巨災，惟過激行為引起大廈管理處注意並嚴加提防。但有人變本加厲，昨晨戴上假髮胸圍易服扮「送外賣」蒙混上樓，並於同一單位外焚燒報紙雜誌，女事主父親發現後撲熄火勢並尾隨追截，最後在大廈外制服糾纏愛女的可疑男子，他涉嫌「縱火」被捕扣查。

消息指，懷疑因愛成恨的被捕男子姓林（27歲），報稱學生，他於2018年任職補習社老師，現年20歲的印度籍女事主是其補習學生。翌年林辭去補習社工作後，雙方沒有聯絡。至去年6月，林突然透過通訊軟件向昔日學生透露愛意，唐突表白令女事主萬分詫異，但「郎有情，女無意」，女方隨即回訊拒絕。

不過，有人疑因求愛不遂，隨即「變招」死纏爛打，並且至少兩次登上女事主位於港島半山羅便臣道3號的豪宅外進行滋擾。其中在本周日早上，有人在女事主的住所大門澆淋天拿水，幸好女事主的52歲父親透過閉路電視發現，及時阻止火災發生，事後並報案追究。大廈管理處得悉「恐怖追求者」連番生事，遂即時提高警戒，包括在管理處當眼位置貼上可疑人士照片，提醒保安員加緊留意，禁止對方踏足大廈半步。

戴金假髮胸圍扮女性「送外賣」 但有人卻死心不息，在昨日早上8時許使出易服奇招，戴上金色假髮及胸圍扮成女性，佯裝前往該大廈「送外賣」，順利避過保安員耳目後，在目標單位外用卡式石油氣爐焚燒報紙及雜誌，結果觸動該處裝設的警報器，女事主父親開門查看，察覺男子的所作所為後，即時撲熄火勢並尾隨追截，最後在大廈約200米外的羅便臣道擒獲該名男子。執法人員經初步調查後，以涉嫌「縱火」拘捕林男。事件中無人受傷，亦毋須疏散。