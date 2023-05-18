顧客網購尿片無貨到 拘負責人

【本報訊】一間網上尿片零售商涉嫌以預售形式售賣尿片套票時，不當地接受付款，違反了《商品說明條例》。香港海關昨日拘捕一名46歲懷疑涉案男子，他是該網上尿片零售商的負責人，現在正保釋候查。

倘違商說例可囚5年 海關早前接獲多宗舉報，指一間尿片零售商涉嫌於網上社交平台以預售形式售賣尿片套票時，在接受多名客人付款後，未有按照承諾在指定日期或合理時間內向客人供應有關貨品，沒有安排任何退款。

根據相關《條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法。一經定罪，最高可被罰款50萬元及監禁5年。

海關提醒商戶遵守《條例》的規定。商戶若不肯定有能力在指定或合理時間內提供合適的產品或服務，不應收取消費者預付費用。消費者於購買以預售形式售賣的產品前，應留意預繳式消費所存在的風險及有關產品的供應量和供應期。消費者應向商譽良好的商戶訂購產品，於購買產品後，應保留交易單據及相關紀錄，若日後需作出申訴，可作為基本資料。