屋邨野鴿遭折翼 六旬漢斷正

【本報訊】執法人員於本周二接獲市民報案，指近日收到一段短片，懷疑有人曾經在將軍澳景林邨殘酷對待野生白鴿。人員經調查後，昨日凌晨在邨內埋伏。至清晨5時許，人員發現一名男子途經景棉樓一間老人院對開簷篷底時，注視正在歇息的白鴿。男子隨即蹲下，徒手捉着一隻白鴿並有所動作，數秒後男子則放下白鴿。人員其後發現白鴿雙翼不自然地下垂，懷疑遭人折斷，經初步調查後，以涉嫌「殘酷對待動物」，拘捕該名姓趙（66歲）男子，同時通知愛護動物協會人員到場檢查該隻白鴿狀況。

疑不滿鴿滋擾損衞生 愛協曾家倫總督察表示，經初步檢查後，發現白鴿雙翼有不同程度的受傷，其中一隻翼有穿破性骨折。人員相信白鴿傷勢非自然造成，其後把牠送往灣仔總部交予獸醫檢查及治理。

據悉，疑犯已退休，是邨內住客，執法人員正調查其犯案動機，不排除因不滿白鴿造成滋擾及影響衞生而犯案。執法人員補充，在過去兩年共接獲4宗類似事件，正調查疑犯是否與案件有關。翻查資料，人員於去年9月18日接獲報案，經調查後在去年11月3日，以涉嫌「殘酷對待動物」，拘捕一名66歲男子。