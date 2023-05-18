房車爬頭釀3車互撼 司機受罵

【本報訊】本周二下午2時許，3輛私家車先後沿西貢清水灣大坳門路往上山方向行駛，期間最尾的一輛寶馬房車，在切線時疑被前車碰撞，寶馬繼而失控，衝前撞向最前方的另一輛私家車。意外中無人受傷，執法人員經初步調查後，把案件列作「交通意外無人受傷」處理。

房車彈起甩轆 事後，網上社交媒體瘋傳有關車Cam片段，片段甫開首，可見拍下片段的車輛帶頭行駛，尾隨有一輛深色私家車，隨後有一輛寶馬房車。當深色私家車駛過雙白線後，寶馬司機抽過單白線擬爬頭，惟深色私家車司機於同一時間扭右軚擬超越前車，期間疑司機沒有留意寶馬已超前，導致兩車發生碰撞。意外後，寶馬失控撞向路旁石壆後左車身彈起，繼而衝前撞向拍下片段的車輛，該車被撞後錄得有人爆粗狂罵「你個×街，×你老味真係，爬頭呀嘛嗰個人」。

網民看畢片段後紛紛留言，「看到輪胎滾過來，我笑出來了」、「放個轆好正傷害不大，侮辱性極強」、「片主d（啲）粗口好正，好有包圍感，令我好似置身現場畀人撞埋黍（添）咁，完全體會到果（嗰）種驚恐與憤怒」、「嫌人慢自己架前（錢）七又冇力又唔望鏡學人爬頭，新M3炒成咁劏車都唔夠比（畀）墊底」、「個轆甩咗仲要慢慢碌落黑色車嗰度個畫面笑×到我×街」、「好！夠搞笑！人才呀！」。