高級督察涉非禮孕婦 事主堅稱遭強吻

被告李卓賢

【本報訊】已婚警隊高級督察前年休班時，在尖沙咀美麗華廣場一店舖，涉嫌強吻懷孕3個月的女店長再「揸」其胸。事後男警被指下跪求饒，揚言「一球唔夠畀夠兩球你呀」。男警否認非禮及意圖妨礙司法公正兩罪，案件昨於九龍城法院續審。女事主坦言知道被告「有啲錢」，也得悉被告曾搭私人飛機帶狗去日本玩，但就不知道辯方所說，被告有駕駛跑車。事主丈夫則供稱，事後被告一度嘗試從店舖後門跑走。案件今日續審，被告或會出庭自辯。

涉案33歲被告李卓賢，案發時任職警隊防止罪案科高級督察，現已停職。控辯雙方呈上修訂承認事實指，事發後被告求診，證實患適應障礙症，身有酒氣，已轉介精神科跟進。

辯方質疑嗅不到酒氣 女事主Ｘ接受辯方盤問時承認，知道被告「唔係窮」、「有啲錢」，也曾說笑讓被告請她做工人。就着非禮事件，辯方質疑，如被告曾強吻Ｘ，Ｘ必然嗅到酒氣。Ｘ承認當日在店舖內曾和被告談到飲酒事宜，她重申，當日聞不到被告有酒氣，但這不代表被告無強吻。被問到被告在休息室，是拉下抑或脫去口罩，Ｘ說她當時一直想着如何保護自己、保護BB，故沒留意相關細節。辯方指出，當日Ｘ在休息室談及辭工，她感到不開心，希望被告幫手。期間說到錢銀事宜，被告不想談下去，說句「妖」便想離開休息室，過程中，Ｘ曾捉被告的手；Ｘ否認上述說法。審訊時，裁判官要求Ｘ換上當日穿着的裙，並在屏風後，向法庭展示當時聲稱被告「揸胸」的動作。

之後，Ｘ的丈夫Ｙ出庭作供。Ｙ供稱，2017年與Ｘ結婚，一直沒懷疑過Ｘ與熟客有任何曖昧關係。此外，由於Ｘ曾經小產，本案發生期間，她再懷孕，夫婦都覺得很感恩。Ｙ指Ｘ就此非禮事件深受困擾。事件後，Ｘ更需到精神科求診。至於事發當天，他入店並報案後，被告多次要求放過他，更一度推開店舖後門跑走，Ｙ即時追出並大叫，終驚動附近店舖員工，一起圍着被告阻止他離開，以待執法人員到場。案件編號：KCCC 218/2022