跟尾唔識停 騎警撞騎警

同類事故頻生 疑欠專業培訓 有市民於本周二駕車，途經西貢清水灣道時乍聞警車響號，不少車輛停在前方，擬拍片記錄當時情況，卻意外拍攝到兩部警隊電單車順序駛至，其中前車突然收油，惟後方警員疑未及察覺，收掣不及直撞前方車尾，前車警員被拋離鐵騎。有網民看畢影片，揶揄阿Sir「手車未得呀！」警方證實事件，指捱撞男警受傷，須送院治理。近年涉及警車的交通意外頻生，反映警員的日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題均響起警號。

事發於本周二下午，有市民駕車駛至西貢清水灣道，期間聽聞警車響號，並且目睹有不少車輛停在前方路段，遂打算拍片記錄事件因由，但卻意外拍攝到兩名警員駕駛電單車、發生意外的「蝦碌」場面，其後把片段上載至社交網絡。

從片段顯示，兩名駕駛電單車的警員，沿清水灣道順序駛至亞公灣路附近，此時前方電單車突然收油，惟後方警員懷疑未有察覺前方情況，未有及時收掣下，鐵騎直撞向前方同袍的鐵騎車尾，車上捱撞警員瞬間被拋離鐵騎。有網民看畢影片後，笑言「手車未得呀」、「跟車太貼」，甚至有人留言稱「唔好撞我後面」，另有人更笑指被拋離電單車的警員動作，如同動漫作品《火影忍者》中的「火影跑」，甚至直接飛出片段畫面。

捱撞者手腕受傷送院 警方表示，當日下午4時許，該兩輛電單車順序沿西貢清水灣道西行，當駛至近亞公灣時，前車因應交通情況收慢，惟後車收掣不及撞上前車。同袍接報到場，經初步調查後，把案件列作「交通意外有人受傷-有警務人員受傷」。前車捱撞男警手腕受傷，清醒由救護車送往將軍澳醫院治理。

近年涉及警車的交通意外頻生，反映交通警員的日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題均響起警號。今年4月20日，一輛私家車駛至尖沙咀柯士甸道及漆咸道南交界交通燈位前，因應燈號收慢車速，未料尾隨一輛屬於警方的私家車懷疑收掣不及，釀成兩車首尾相撞。事件中無人受傷，消息指，後方私家車為一輛CID警車，意外原因有待調查。

3月26日，一輛警車接報前往銅鑼灣軒尼詩道準備處理一宗交通意外，詎料當沿告士打道第５線駛往跑馬地及香港仔一條分隔車路時，失控剷上路邊石壆，繼而撼毀路牌及3條石柱始告停下，車頭則擱在石壆上。