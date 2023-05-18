港生閱讀能力全球居次 仍輸星洲

【本報訊】每5年舉行一屆的「全球學生閱讀能力進展研究2021」結果出爐。香港大學教育學院昨公布，香港在43個參與國家或地區中排名第二，較上屆回升一級，連續4屆排名全球前3名，屬於國際上最優等級，但仍輸給第一名的新加坡。

連續4屆名列3甲 研究目的是評估各參與國家或地區9至10歲第4年級學童，使用母語閱讀的能力。香港學生整體閱讀成績為573分，遠高於國際平均分500分。香港小四學生有92%閱讀水平達致中等國際基準或以上，高於全球平均比率的75%。成績達到最高基準等級或以上水平的有21%，而全球平均只有7%學生達到該水平。

香港小四學生在閱讀「資訊類文章」的表現較閱讀「文藝類文章」表現為佳，而學生在兩種文章的閱讀表現均較2016年進步。至於不同層級閱讀能力方面，2021年香港小四學生的「高階閱讀能力」及「基本閱讀能力」，分別得分572分和577分，香港學生在這兩個層級的表現，同樣較2016年高。

教育局表示，相對於其他國家或地區，香港小四學生的家庭社經地位，對學生閱讀能力的影響並不顯著，反映香港小學教育系統能為學生提供平等和優質的教育機會，而不同持份者的有效支援，亦提升學生閱讀和語文能力，家長的參與對學生的閱讀能力也有正面作用。