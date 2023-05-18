學者促編製名冊 支援雙老高危家庭

【本報訊】本港再多一宗照顧者悲劇。美孚新邨日前揭發雙屍案，報案人因與母親失聯擔心有事故發生，消防接報後抵達美孚新邨8期一單位，破門發現一男一女雙雙倒臥單位睡床和客廳，均已死亡。社區組織幹事阮淑茵表示，不少照顧者精神壓力大，令自身健康亦出現問題，建議當局為照顧者提供緊急支援。而樹仁大學輔導及心理學系助理教授劉喜寶則稱，不少照顧者本身亦需要別人照顧，但無數據反映雙老或高危家庭的實際數字，建議當局整合長者名冊，以便了解照顧者及長者需要。

籲善用樂齡科技 死者兩父女生前同住於事發單位，都有長期病患，女兒患糖尿病，右腳截肢，平日需要輪椅代步。阮淑茵形容事件是悲劇，認為照顧者精神壓力大，但仍擔心體弱家人無人照顧，故延誤治療。她建議當局為照顧者提供緊急支援，例如部分服務機構會透過外展工作，在街市設立諮詢站等，接觸有需要的照顧者提供協助。阮又希望政府加快制訂照顧者政策，設立相關資料庫，辨識高危家庭，定期關心及提供應對支援。

劉喜寶則稱，本港暫無數據反映雙老或高危家庭的情況，外國會透過不同的政府組織及社福機構編製名冊，了解區內是否有獨居長者或雙老家庭，建議當局可整合正接受社會福利署或其他部門服務的長者名冊。劉又認為可透過樂齡科技，監察長者行動，若獨居長者長時間無使用洗手間或廚房，可透過科技監察得知相關情況。