家族式網戀騙黨 呃155人2100萬

【本報訊】執法部門近日發現一個以本港為根據地的網戀詐騙集團，該集團採取家庭式經營，主腦夥拍兄長掌控集團，而母親等家族長輩則負責保管資金，並委派身邊伴侶等人從旁協助。

據悉，該集團以本地男性為主要對象，經由不同社交平台尋找目標，他們會假扮不同國籍人士，甫認識受害人便展開追求，迅速建立網戀關係，繼而用陷入財困、患病或繼承遺產等不同藉口榨財。去年1月至今年4月期間，共有154男一女（18至43歲）墮入圈套，分別被騙去1,500元至100萬元，總損失金額超過2,100萬元。

人員經深入調查後，在前日及昨日突擊搜查該集團位於沙田的營運中心，以及長沙灣、荔枝角等多處工廈和住宅單位，以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」拘捕10男5女（22至70歲），當中包括報稱從事網上媒體工作的43歲男主腦、11名骨幹成員和3名電話儲值卡登記人，同時檢獲兩輛名貴房車、3部手提電腦、23部手機、兩隻名貴手錶和近30萬元現金，總值約150萬元，另起回部分受害人的資料及入數紀錄。

租複式豪宅作營運中心 拘15人 調查人員指出，涉案集團成員均有親屬或情侶關係，彼此親密有默契且分工仔細，可謂「一丘之貉」。自去年4月起，集團以月租7萬元租用沙田一複式豪宅單位作為營運中心，為了可以長時間與不同受害人溝通，成員會以該單位作住宅及行動據點，平時能夠享受獨立私人游泳池，出入有私人司機駕駛名貴房車代步，而中心內亦裝設多部閉路電視，方便監察整體運作。被捕人士已被扣查，由於部分騙款已被轉移為虛擬貨幣，執法人員正追查虛擬貨幣流向，並會針對相關傀儡戶口作財富調查。行動仍在進行，不排除有更多人被捕。