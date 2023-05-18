愉園假波案多人被捕 足總：監管難度甚高

學者：價值觀響警號 教策須檢討 老牌球會愉園傳出打假波醜聞，涉案一名教練及11名球員等，連同多名俗稱「艇仔」的外圍賭注收受者，共23人被廉政公署拘捕。身兼愉園體育會主席的足總主席貝鈞奇形容事件是本地球壇的恥辱，有損聲譽，但承認監管上有難度，難以監察所有業餘賽事。有學者及議員亦表示驚訝及憂慮，促遏止非法賭波風氣。

貝鈞奇說：「這絕對是球壇恥辱，足總絕對不會容忍事件。」倘廉署調查屬實，相關職球員將被罰終身停賽，球會亦可能被禁賽。不過，他認為事件涉及較低級別的業餘賽事，相信對本地足球發展，未必有很大影響。過往本地頂級球賽曾出現打假波事件，故監察比較嚴謹，有國際級機構協助留意賽事，他相信外圍賭波集團較難向港超聯賽球隊「埋手」，並轉而甲、乙及丙組等業餘聯賽為目標。

議員：須遏止非法賭波風氣 他表示，足總會加強監察各級聯賽，但以往多次執法行動均未能拘捕幕後主腦，足總亦難以深入跟進，最終要由執法部門處理。就社會指本地球員待遇欠佳，貝鈞奇回應說，甲、乙及丙組球隊營運者未必有大量資源，只有個別為爭取「升班」的球隊願意提出更好待遇，其餘球隊一般會向球員出車馬費，而業餘球員大多有正職，參賽主要為「開心足球」及體育精神，並非為錢。

教育大學健康與體育學系高級講師及副系主任雷雄德表示，對於案件感到驚訝，因為涉及人數及球隊參與的組織性龐大，衍生的問題，包括賭波及年輕人價值觀等。他又說，相比起上一輩，打波或是為興趣，但現時年輕人的價值觀有轉變，或會做出不恰當行為；認為應在青少年教育、價值觀及政策等方面檢討。議員鄭泳舜亦對事件表示關注和憂慮，擔心影響香港足球形象，凸顯非法賭波風氣必須要遏止。