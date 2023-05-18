85%市民已換身份證 將按需求調配人手

【本報訊】智能身份證推出以來，共684萬人申請更換新證，各個入境處換證中心已於2023年3月4日已停止相關服務。對於未換證市民，當局指舊有身份證仍有效，現已有八成半的市民已換領新證，政府會因應換證人數等數據而再適時刊憲宣布舊證失效，呼籲市民盡快換領新證，而政府亦會因應需要增加人手應付。

議員吳傑莊指多數獨居長者及社區內行動不便長者，問及當局是否有便利措施方便長者換證或者豁免證件。另一議員陸瀚民指現時沒有換證市民較為擔心，促當局考慮加強宣傳工作。政府回應稱，根據人事登記條例，需要人士親身到場換證，除非證明親自到場會有損健康，當局會按各例再做處理。

當局指現時已發出約800萬張新的智能身份證，而對於仍沒換證人士，可通過預約系統在6間指定的人事登記辦事處辦理相關換證手續，其中4間人事登記辦事處已延長服務時間至夜晚10點及部分節假日，而舊有身份證現時仍有效。

當局指招聘有困難 針對換證的人事登記辦事處等人力資源，議員林筱魯考慮當局已延長換證時間，促政府考慮人事登記處的人力安排包括編內及編外人手是否增加等。當局指政府會因應需求增加人手，但指目前入境處在招聘人手方面亦有困難，會盡量留意人手配置。