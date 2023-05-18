保良局虐童案 女職員認罪囚6周
【本報訊】位於銅鑼灣的保良局嬰兒組留宿幼兒中心，去年爆出懷疑虐童案。其中一名女職員被控兩項襲擊兒童罪，案件昨在東區裁判法院再提堂。涉事女被告認罪，裁判官聽罷求情後，認為判監是合適判罰，判被告入獄6星期。
涉案26歲女被告丁靄雯，報稱是前幼兒工作員，現已離職。她被控2項「對所看管兒童或少年人襲擊」罪，控罪指她於2022年9月5日及9月10日，在香港銅鑼灣禮頓道66號莊啟程大廈3樓「保良局嬰兒組」，身為超過16歲而分別對一名23個月大的男童D及一名23個月大的男童E，負有管養、看管或照顧責任的人，而故意襲擊他們。案情指，執法人員翻查閉路電視，發現被告曾提起男童D，再將他扔到地墊上，再轉而多次用書本打了E的頭，執法人員遂拘捕被告。
同一事件中，另一涉案的33歲女被告周德元，則被控5項襲擊兒童罪。控罪指她於2022年9月1日至9月14日，在同一地點故意襲擊一名25個月大的男童A、一名26個月大的女童B、一名19個月大的女童C及一名23個月大的男童D。該案昨亦再提訊。周姓被告暫毋須答辯，案件押後至6月14日再訊。案件編號：ESCC 2240-2241/2022
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