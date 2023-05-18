保良局虐童案 女職員認罪囚6周

涉案26歲女被告丁靄雯，報稱是前幼兒工作員，現已離職。她被控2項「對所看管兒童或少年人襲擊」罪，控罪指她於2022年9月5日及9月10日，在香港銅鑼灣禮頓道66號莊啟程大廈3樓「保良局嬰兒組」，身為超過16歲而分別對一名23個月大的男童D及一名23個月大的男童E，負有管養、看管或照顧責任的人，而故意襲擊他們。案情指，執法人員翻查閉路電視，發現被告曾提起男童D，再將他扔到地墊上，再轉而多次用書本打了E的頭，執法人員遂拘捕被告。