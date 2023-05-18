包致金姪女 獲撤銷兩項刑毀罪

Amina

【本報訊】終審法院非常任法官包致金的姪女Amina，被指在灣仔住所內涉將家傭的雜物掟落街，損壞樓下多輛私家車。她被控4項刑事毀壞罪及一項盜竊罪，她不認罪，案件昨於東區法院開審。因其中一名證人不願出庭，故涉及該證人的兩項刑毀罪撤銷，被告須就餘下3罪受審。

仍須就餘下3罪受審 現年46歲的女被告Bokhary, Amina Mariam，報稱無業。現時面對3罪，控罪指她於2022年12月13日及14日，在港島跑馬地肇輝臺嘉苑B座，刑事損壞兩輛分屬兩名車主的私家車。她另被控於同年的12月13日，在上述大廈一單位偷竊屬於Castillon Pacita Bandiala的衣物、一本相冊、兩個錢包、一個塑膠盒、一隻手錶、一部手機和一串鑰匙。

身為被告家傭的事主Castillon Pacita Bandiala供稱，她與被告及被告父母同住案發單位。她指自己和被告關係欠佳，2022年12月13日凌晨2時許，她按被告指示掉垃圾。她折返時卻發現被告反鎖單位。至約凌晨4時，她從大廈保安員處得悉，在停車場發現她的衣物、鑰匙、手機及一個她用來放置物品的膠盒。

案件編號：ESCC 2524/2022