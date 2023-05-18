土地發展蹉跎 議員斥部門推搪虛耗

【本報訊】有議員批評發展大型工程項目的顧問研究需時長、費用高，甚至指土地發展的時間主要花費在部門之間的推搪。但發展局局長甯漢豪指大型工務工程的顧問研究和設計費用，一般只佔整個工程項目開支大約2%至3%。她又指大型工程項目的研究往往涉及很多不同範疇，包括規劃、工程設計、勘測、環境影響評估、交通影響等，項目團隊可能要60至70人，甚至要超過100名專業和技術人員；政府外聘顧問有助控制工務部門編制，顧問調配人手亦會較政府靈活。

指工程研究時間長費用高 提出口頭質詢的議員葉劉淑儀認為顧問研究導致部分工程規劃時間長，她舉例，局部收回粉嶺高球場的顧問研究費用3,000多萬元，但所需時間達10年，即要10幾年後才可以發展高球場。

甯漢豪回應指一個發展項目有經過前期粗略的估計，之後深化，一開始粉嶺高球場研究的建築密度較低，之後當局認為要善用土地，加大密度，故給顧問公司指示有不同，至去年才有土地用途建議交給城規會，總括來說，一個項目由醞釀到有土地用途建議出來，可能有不同階段的評估，而前提比較粗略。

另一議員林筱魯不單止提及土地發展的時間主要花費在部門之間的推搪、相互的質問對答，針對情況當局是否檢視如何更有效，讓整個決策不是以程序為目標，減少文件上的時間虛耗，節省時間，減少人力。

甯則回應指政府努力控制成本，壓縮工序，新田科技城項目原訂2019年規劃及工程研究，2025年開始土地平整，現提早1年，目標在明年開始土地平整，壓縮工序。她又指負責控制工程成本的部門，已審視超過480項工程項目，原本合共預算要大約9,800億元的成本，最終可節省超過1,600億元。