調整物業買賣稅階 上車仍難促撤辣化解

標準由200萬增至300萬 料紓中小型樓負擔 立法會昨三讀通過《2023年印花稅修訂條例草案》，調整第二標準稅率的稅階由200萬增至300萬元，料可減輕一般家庭首置中小型物業的稅務壓力。地產及建造界議員龍漢標批評政府將近13年未有因應樓價變化而修改印花稅，此前的樓市「辣招」已然使本港樓市供求關係紊亂，資產流動性大幅下降，令到市民更難置業，促政府在未來持續「減辣、撤辣」。另有議員建議政府盡快推行物業空置稅及新增物業增值稅，以減少樓宇炒賣情況。

龍漢標批評政府自從2010年來，將近13年未有因應樓價變化而修改印花稅，他更指出對於300萬元以下住宅物業交易的最低稅階，對首次置業人士的幫助十分有限。他表示香港整體樓價在過去13年升幅近1.3倍，如今始進行審視修改，其實當局長期實行「辣招」已大幅增加物業交易成本，嚴重扭曲本地物業市場的供求，資產流動性大幅削弱，妨礙本港經濟復甦。

議員質疑現無力吸人才 對於物業流通率下降，又導致租盤短缺租金上升，龍漢標質疑如此高企的租金成本如何吸引國際人才。他更舉例國際貨幣基金組織代表訪問香港之後，建議政府分階段撤印花稅，可是港府仍無動於衷。他促政府盡快審視下一條印花稅修訂草案，繼續貫徹「減辣、撤辣」，為樓市鬆綁。

針對樓價高企所帶來的社會代價，議員謝偉銓指許多基層僱員為符合租住公共房屋的資格，拒絕升職加薪，僅僅是為了安身之所，青年的向上流動性被自我斷絕。更多青年為了不當「樓奴」，結婚後與父母同住，甚至談戀愛不敢結婚，更遑論生育意願。他主張增加人均居住面積及減少申請房屋福利的入息比例。

籲推物業空置稅 遏炒樓 另一議員謝偉強則留意到物業空置現象，指高達54,970個物業空置單位，數字創12年新高，建議政府盡快推行物業空置稅等措施，來應對高企的物業空置率。他又主張新增物業增值稅，以減少樓宇炒賣情況。

面對多名議員的批評，財經事務及庫務局局長許正宇僅指出，修訂草案將對公共財政造成每年減少19億元收入，假若上限進一步提升至500萬元，財政影響會上升40%，財政再減8億元。