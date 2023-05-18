試行「大灣區青年就業計劃」 逾千人受惠 月薪最高近5萬
【本報訊】政府於2021年試行「大灣區青年就業計劃」，旨在鼓勵企業聘請及派駐香港的大學畢業生，到大灣區內地城市工作。勞工及福利局局長孫玉菡昨日書面回覆議員質詢時表示，試行計劃接獲逾千份企業聘用青年的入職通知，當中近九成入職青年月薪介乎1.8萬至2.1萬元，最高可獲4.92萬元月薪。
孫玉菡表示，試行計劃的招聘期於2021年8月完結，一共接獲1,091份企業聘用青年的入職通知，其中近九成入職青年的月薪介乎於1.8萬至2.1萬元，最高月薪為4.92萬元，最低為1.8萬元。按行業劃分，最多人投身「商用服務業」，有377人，佔總百分比34.6%；其次為「金融業」，有286人；最少人投身通訊業，僅錄23人。若按職業類別劃分，專業人員、經理及行政級人員、輔助專業人員為最多青年入職，分別錄484人、288人、250人。
計劃已恒常化 研放寬學歷要求
孫玉菡續指，勞工處已於今年3月1日將計劃恒常化，勞工處稍後會適時編制入職青年的相關統計數字。另因恒常計劃的推行時間尚短，該處會密切監察其實行情況，適時檢討計劃細節，以及研究有否空間放寬對求職人士的學歷要求。
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