擬增名額 共創明「Teen」扶貧成效存疑

【本報訊】為擺脫跨代貧窮而設的共創明「Teen」計劃，主要協助劏房戶小朋友透過相關課程，擴展眼界。有議員昨在立法會質詢有關計劃。勞工及福利局局長孫玉菡指計劃已招募超原訂目標的2,000學員，達到2,800人，超出40%，會逐步推出第一期校友會計劃並擴大名額推出第二期。但有議員直指本港逾100萬貧困人口，質疑單靠該計劃能否達到扶貧目標，成效存疑。

港貧窮人口逾百萬

針對該計劃的成效與表現，社福界議員狄志遠指本港有超100萬貧困人口，而精準扶貧計劃的青年計劃僅僅只有共創明「Teen」，他質疑該計劃是否能夠有效及未來KPI（績效表現）是如何。議員何君堯和議員陳穎欣亦問及該計劃是否會運用現有社區資源及目標評核機制等。孫玉菡指現時亦識別3大類貧困人口包括單親戶、獨居長者及劏房戶，共計約90萬人，會加強不同扶貧計劃包括社區大廳、養兒託兒及養老服務；而評核KPI指標則會外判理工大學，以問卷形式來針對參與學員8大類別課程評估，包括社會歸屬感、同理心及社交等，未來會據指標結果持續擴大名額，並會利用現時社區關愛隊等資源。