懲教職訓助青少更生 去年319人次參與考試

【本報訊】懲教署為青少年在囚人士提供各項學術及職業訓練課程，助他們獲釋後重新融入社會。保安局指，現時懲教署為青少年在囚人士提供13項半日制的職業訓練課程，項目涵蓋商業實務、創意多媒體製作技術、咖啡店運作等，並安排參加認證機構的考試，獲取市場認可的資歷。單是去年，共有319人次在懲教院所參與職業訓練考試。

去年有319人次青少年在囚人士在懲教院所參與職業訓練考試，其中飲食課程的考試最多人參與，有159人次。由於受新冠疫情影響，部分職業訓練課程及考試於2020年至2022年期間未能正常進行，故參與考試的人次由2018年的536人，減至2020年僅266人次，2021年則回升至423人次。

而本地在囚人士在獲釋之前，會參加由署方安排的「釋前啟導課程」，內容包括最新的職位空缺資訊和求職及面試技巧，此外，青少年在囚人士獲釋後如需接受法定監管，監管人員會提供適切的更生計劃予受監管人士。

積極推動在囚人士進修 另為推動青少年在囚人士進修，懲教署安排合資格教師為21歲以下的青少年在囚人士提供初中至高中程度的教育課程，協助他們參加香港中學文憑考試，讓他們離開院所後可以選擇繼續升學或就業。

專上教育方面，署方於去年10月及今年4月分別與香港都會大學及八所大學教育資助委員會資助大學簽訂合作備忘錄，為正修讀專上課程的在囚人士提供更全面的支援，包括提供助學金、安排學分轉換及課程銜接。懲教署又設立在囚人士教育信託基金及多個教育資助計劃，為有志進修但有經濟困難的在囚人士提供經濟援助。