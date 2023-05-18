瘋搶人 先斬後奏 中門大開 勞界嬲

大擴領域 無諮詢惹反彈 議員：遲早撞板 各行各業人手嚴重短缺，政府檢討「香港人才清單」，將涵蓋的專業從13項擴大至51項，僱主毋須證明本地招募困難，可直接提出申請。有工會對於當局沒有事前諮詢勞工界意見感到遺憾和不滿；議員陸頌雄亦稱，計劃「門檻低，人數又無上限」，形容猶如「中門大開」。勞工界議員郭偉强也質疑，香港要「搶人才」，是否等於可以「中門大開」。

恐加劇年輕人失業 郭偉强認為，機制缺乏把關，或令本地年輕人失業率上升；更憂慮輸入中層專才後，限制了本地中低層僱員的上流機會。郭偉强稱已接獲業界反映，僱主可有更多人才選擇，因而裁減本地人手，直斥政府推出計劃前未有深思熟慮。他批評政府近期推出的措施，似乎都沒有打算與勞工界商議，擔心遲早「撞板」；促請當局「搶人才」亦應多諮詢勞工界意見，保障本地工人就業機會。

工聯會理事長黃國亦說，計劃的最大問題是門檻低，因輸入人才時欠缺勞工界把關，倘若僱主毋須證明在本地有招聘困難，便可大規模輸入外來人才，憂慮擴大人才清單後，制度會遭到濫用。他又認為涉及人力資源的問題，當局應多與勞工界溝通。

涵蓋工種增至51項 政府更新人才清單，涵蓋的專業工種增至51項，涉及9個行業領域，其中全新加入的「醫療服務」專業，包括醫生、護士、助產士、中醫師、藥劑師、物理治療師、牙醫、放射師等13項專業；另涵蓋「發展及建造」專才，例如土木結構工程、機電工程等。政府目標每年輸入3.5萬名人才，留港不少於12個月。

陸頌雄